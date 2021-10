Hors Normandie. Tous les clochers des églises du Royaume-Uni accueilleront en 2020 une antenne relais 4G.

Dans le but de disposer partout dans le pays d'un bon réseau téléphonique, et d'une bonne connexion internet, le gouvernement britannique et l'Église ont conclu un accord qui autorise les opérateurs à installer leurs antennes sur tous les clochers du pays.

Sur les 16 000 clochers que compte le pays, les opérateurs vont pouvoir installer des antennes 4G ou Wi-Fi. Ainsi, même les habitants des plus petites communes du Royaume Uni pourront se connecter à leur guise ; des habitants parfois trop isolés et qui se situent dans des secteurs qui représentent un véritable casse-tête technique. Le gouvernement explique que sur ces 16 000 clochers, 66 % d'entre eux sont situés en zones rurales, ce qui les rend parfaitement placés pour remédier aux problèmes de réseau.

Aujourd'hui, déjà près de 120 paroisses jouent déjà le rôle de routeurs. Un accord qui arrive à point nommé, car le gouvernement s'était engagé à couvrir 100 % du territoire en 4G d'ici 2020, un engagement qui, sans cet accord, aurait pu être compromis faute de budget pour construire des pylônes partout.

A LIRE AUSSI.

"Zones blanches": les opérateurs téléphoniques vont investir 3 milliards d'euros