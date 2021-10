Hélène Rollès de nouveau derrière un micro.

Souvenez vous d'Hélène Rollès. Vous l'avez découverte dans les années 1990 grâce aux sitcoms de TF1 Premiers Baisers et Hélène et les Garçons. Comédienne et chanteuse, elle jouait dans ces fictions à succès et interpretait même le generique d'Helene et les garçons. "Pour l'amour d'un garçon" avait d'ailleurs atteint au début des années 90 la 4ème place du Top 50. Helene et les garçons, c'était près de 6 500 000 téléspectateurs chaque soir devant TF1 à cette époque. Parallèlement à la fin du club Dorothée, dans laquelle les sitcoms d'AB étaient diffusées, Helène Rolles disparait des écrans et des rayons des disquaires mais depuis quelques années, elle tente de faire son retour. Pour l'occasion, elle sera d'ailleurs en concert à l'Olympia à Paris les 6 et 7 janvier prochain. Un nouveau titre vient d'emerger sur la toile, découvrez le ci-dessous, et laissez nous vos commentaires sur cette nouvelle chanson. Vous aimez ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ?