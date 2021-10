Un lipdub sur le HMS Ocean digne de la croisière s'amuse !

La vidéo intitulée "All I Want For Christmas - HMS Ocean" a été tournée par des militaires à bord du porte-avion HMS Ocean. Elle montre des membres de l'équipage en train de chanter des passages de la chanson de la diva sur le pont, dans leurs dortoirs ou à la barre du navire. Ils se mettent en scène avec des guirlandes ou torse-nu empaquetés comme des cadeaux et profitent de la chanson pour souhaiter un joyeux Noël à leurs familles.

Après avoir passé sept mois et demi loin de leurs familles, dont 176 jours en mer, l'équipage retrouvera la terre britannique le 9 décembre.

La vidéo a été mise en ligne sur YouTube le 2 décembre, et a déjà été vue plus de 290.000 fois au 7 décembre. Selon YouTube, la vidéo est actuellement la plus partagée et la plus visionnée au Royaume-Uni.