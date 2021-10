Kristen Stewart et Robert Pattinson sont très rentables pour Hollywood

L'interprète de Bella occupe la première place, avec 55,83$ de rapportés pour un dollar de salaire versé. Sur la troisième marche, Robert Pattinson génère quant à lui 39,43$ pour un dollar investi.

Vue dernièrement dans Alice, Anne Hathaway s'immisce entre les deux acteurs de Twilight avec une rentabilité qui s'élève à 45,67$. Suivent les jeunes stars du grand écran, Daniel Radcliffe (34,24$) et Shia LaBeouf (29,40$) grâce à la popularité de leur franchise respective, Harry Potter et Transformers.

Le reste du classement accueille dans l'ordre des comédiens plus aguerris : Robert Downey Jr (18,74$), Matt Damon (15,83$), Cate Blanchett (15,17$), Meryl Streep (13,54$) et Johnny Depp (12,48$).

Pour son classement, Forbes a sélectionné quarante acteurs hollywoodiens vus dans au moins trois films sortis dans plus de 500 salles nord-américaines ces cinq dernières années. Les films d'animation ont été exclus du compte. Le magazine a ensuite additionné le salaire des acteurs, leur éventuel intéressement sur les entrées, la vente de DVD et l'achat télévisuel. Le tout rapporté au budget estimé de chaque film et aux résultats de ceux-ci en salles, vidéo et à la télévision.