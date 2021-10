Alençon. Pollution : alerte aux particules fines en Normandie

Une pollution atmosphérique par particules fines, liée aux conditions météorologiques anticycloniques, débute mercredi 21 février 2018 en Normandie. Cette dégradation importante de la qualité de l'air pourrait durer 24 heures. C'est en tout cas l'alerte émise par l'Atmo Normandie, association agréée de surveillance de la qualité de l'air.

Recommandations

Les préfectures recommandent aux personnes qui peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution (jeunes enfants, personnes âgées, personnes asthmatiques ou allergiques, insuffisants cardiaques et insuffisants respiratoires chroniques), d'éviter toute activité sportive ou physique intense.

Mais aussi...

Il convient d'être attentifs aux irritations oculaires, nasales et/ou respiratoires. Il leur est également recommandé de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants.

Prévention

En outre, par mesure de prévention, les préfectures préconisent : de limiter l'usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et en particulier les véhicules diesel anciens, de réduire la vitesse sur la route, de limiter le chauffage au bois et au charbon et de ne pas brûler de déchets verts.