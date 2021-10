Neuilly Noël s'illuminera vendredi soir

Neuilly sur Eure, 625 habitants, devient « Le village du Père Noël » et s’illuminera à partir de vendredi soir à 20h, pour toute la durée des fêtes de fin d’année.

Outre les illuminations chaque jour de 15h à minuit, ce sont aussi 70 automates, les crèches, les manèges, le spectacle animé de la forêt enchantée, ou encore le train des liliputiens ... le Noêl dans la savane ...

… et les organisateurs attendent 15.000 personnes pour l’arrivée du Père Noël avec St Nicolas et sa cavalcade : dimanche après-mid, pour une grande parade en calèche dans la ville, accompagné des lutins à cheval!



« Neuilly Noël » … est né en l’an 2000 … et l’histoire tient du conte de Noël.

Ecoutez les explications ci-dessous :