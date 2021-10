Enregistrements: Wauquiez dénonce "des méthodes de voyou" et va porter plainte

Le journaliste de TMC "s'est livré à une manipulation, et a tendu une embuscade (...) il n'a pas fait un travail d'enquête, il a contacté les élèves en amont, il a manipulé l'un d'entre eux pour le convaincre d'enregistrer ces propos dans mon dos et à mon insu, pour ensuite en sortir ces extraits, dans une rupture totale du contrat de confiance" conclu avec les élèves, a déclaré M. Wauquiez, affirmant qu'il avait "décidé de porter plainte et saisir le CSA".

