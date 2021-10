Livarot. Le Mag en Escapade au pays du fromage

Nous voici chez Graindorge, fromagerie créée en 1910, à Livarot, par Eugène Graindorge, on y fabrique les 4 AOP de Normandie, le Pont-l'Évêque, le camembert, le Neufchâtel et ... le Livarot bien sûr. C'est d'ailleurs, la seule entreprise Normande à fabriquer les 4 Appellations d'origine Protégées Normandes.

Le Livarot est largement mis à l'honneur pendant la visite. On découvre notamment le processus de cerclage du fromage répondant au surnom de Colonel - Thibault Deslandes

Un site Touristique

Plus qu'une usine, l'unité de fabrication Graindorge de Livarot est devenue un véritable site touristique. Avec 65 017 visiteurs en 2017, il est même le site de production le plus visité de l'ex Basse Normandie (2ème derrière le palais Bénédictine de Fécamp sur l'ensemble de la Normandie). L'inspiration, c'est celle de Thierry Graindorge, petit fils du fondateur,, qui à la suite de l'incendie de l'ancien site de production en 1999, à fait reconstruire un site adapté à la fois à la visite et à la production. Ainsi, de larges couloirs et de grandes salles surplombent l'ensemble des espaces de fabrication permettant ainsi au visiteur de découvrir de A à Z la chaîne de fabrication sans gêner ceux qui travaillent dessus.

Le visiteur passera notamment par cette salle racontant l'histoire de Graindorge. - Thibault Deslandes

Nous avons emprunté ces couloirs en compagnie d'Anne Sophie, responsable touristique du site.

Escapade Normande Impossible de lire le son.

A l'issue de la visite, gratuite, le visiteur peut goûter et acheter les fromages produits par Graindorge...

