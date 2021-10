Festival. "En attendant l'éclaircie", le festival qui donne un coup de pouce aux jeunes artistes de Normandie

Pendant cinq jours, du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018, la jeune création théâtre en Normandie propose à nouveau un programme original pour la 6e édition du festival En attendant l'éclaircie.

Coup de pouce pour les artistes en herbe

La Compagnie Bonne Chance ouvre le bal avec Fracas, spectacle suivi d'un concert acoustique. Parmi les autres spectacles proposés les jours suivants, All by myself ou l'histoire d'une rencontre de la compagnie Sixième heure, Domino Rouge de Frappe tête théâtre ou bien encore un concert du duo Bafang, l'une des plus belles curiosités musicales locales du moment.

Organisé par l'Actea Compagnie et la Cité Théâtre, ce festival a pour vocation de donner leur chance à des artistes normands venus présenter leur travail comme des professionnels. Ce qui fait l'originalité de ce festival, c'est qu'il donne l'opportunité de découvrir des propositions artistiques peu banales pour un public amateur et professionnel. Au programme, de la danse, du théâtre et de la musique : il y en aura pour tous les goûts !

Pratique. Du lundi 26 février au vendredi 2 mars à la Cité Théâtre. Tarifs de 6 à 12€. Réservations au 02 31 93 30 40

