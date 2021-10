Argentan. EXPLOR'-ACTION-MÉTIERS, Nouveau Forum de l'Orientation à Argentan (Orne)

Le monde est en constant mouvement et le marché du travail n'échappe pas à cette règle. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui effectuent la totalité de leur carrière au sein d'une même entreprise.



Un salarié est désormais amené à se former et parfois à se reconvertir. Les questions de la formation et de l'orientation ne sont plus uniquement réservées à un public encore scolarisé. Elles sont maintenant l'affaire de tous.

C'est dans ce contexte que les acteurs de l'emploi, de l'économie et de la formation se sont mobilisés afin d'organiser, sur Argentan, un premier forum dédié à l'orientation et à la formation.



C'est ce vendredi 23 février, de 13h à 19h30. Séverine Soubien, conseillère Pôle Emploi.





Forum de l'Orientation - EXPLOR' ACTION MÉTIERS - Séverine Soubien



Explor'action Métiers en quelques chiffres :

• Plus de 100 professionnels présents pour rencontrer et échanger avec les visiteurs

• 10 établissements scolaires feront le déplacement avec les classes de 4e, 3e et 2nde de Vimoutiers à La Ferrière-aux-Étangs et d'Alençon à Putanges

• Plus de 750 élèves attendus

Vendredi 23 février / de 13h à 19h30.Hall des Expositions d'Argentan. Entrée Libre.