"Three Billboards: les panneaux de la vengeance", Bafta du meilleur film

Ce drame acide, histoire d'une mère qui demande justice après la mort de sa fille, s'est imposé face à "Call me by your name", de Luca Guadagnino, "Les heures sombres", de Joe Wright, "La forme de l'eau", de Guillermo del Toro, et "Dunkerque", de Christopher Nolan.

