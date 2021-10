Cadeaux de Noël : les commerces de Caen exportent sur Internet

“Le marché continue d’augmenter et les vitrines de Caen sont aujourd’hui présentes sur le net. Mais il y a désormais un cap à passer: les commerçants doivent comprendre qu’il est essentiel de passer du temps sur son site web, et d’avoir une personne dédiée. Pour le site de ma boutique, lepion.fr, je consacre environ 3 heures par jour. Les nouvelles générations connaissent trop bien l’outil : il faut sans cesse apporter de la nouveauté”, analyse Jean-Pierre Wadoux, gérant du magasin de jeux Le Pion Magique et président du “Club Leader”, association à l’origine de la plateforme de vente en ligne Achat-caen.com, qui présente les produits d’une centaine de commerces de la ville. D’autres se lancent uniquement sur le web, comme la société “Pense-a-elle.com”, qui vend des cadeaux pour femmes depuis trois ans.

“Un site web, c’est comme une boutique”

“Notre portail est très proche d’une boutique classique : il impose des charges à ne pas négliger et nécessite une actualisation et une animation permanentes. La réputation d’un site est vite faite sur les forums de consommateurs”, décrit Karin Waren, la gérante du site, qui réalise chaque année à Noël 40 % de son chiffre d’affaires. “Une boutique réelle ne fait pas plus vendre sur internet, mais le contraire est vrai.”

Un adage volontiers suivi par le magasin pour la maison Chéron&Fils, qui vient tout juste de lancer sa vitrine en ligne. Pour son co-gérant Laurent Chéron, “c’est surtout un moyen de présenter des produits innovants, originaux, et montrer l’ensemble de nos produits. Il devient obligatoire d’exister sur Internet : si vous n’y êtes pas, les clients pensent que vous êtes plus cher !”