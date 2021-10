Le tueur en série Michel Fourniret a avoué les meurtres de deux femmes

"Il a fait des aveux circonstanciés et réitérés. Il reconnaît clairement et à plusieurs reprises avoir tué Joanna Parrish et Marie-Angèle Domece", a affirmé Didier Seban, l'avocat de Joanna Parrish après avoir été reçu dans la matinée par le magistrat. Surnommé "l'ogre des Ardennes", Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité en 2008 pour les meurtres de sept jeunes filles.

