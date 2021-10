Alençon. Radicalisation : des collégiens Normands rencontre Patrick Bard, auteur de " Et mes yeux se sont fermés "

Patrick Bard habite le Perche. Il est photo-reporter, mais de plus en plus auteur, d'une vingtaine de livres de journaliste. Mais aussi de 8 romans. Sa dernière création s'intitule " Et mes yeux se sont fermés " et traite de la radicalisation.