Le socialiste Yves Goasdoué candidat sur la 3ème circonspription de l'Orne

"C'est trop tôt, mais je le fais maintenant pour rester en phase avec les calendriers du parti socialistes et d'Europe Ecologie Les Verts" ...

Yves Goasdoué a beaucoup consulté:

-les autres candidats potentiels: Laurent Beauvais président du Conseil Régional de Basse-Normandie et Président de la CDC d'Argentan, et Frédéric Léveillé secrétaire fédéral du PS ornais et conseiller général d'Argentan. Mais les 2 hommes soutiennent la démarche du maire de Flers.

-les élus socialistes ornais.

-mais aussi les militants.

Et tous l'ont convaincu qu'il devait être candidat : peu importe le siège parisien du PS et son accord avec les Verts sur cette circonscription, imposé sans concertation avec la base ...

Vu de l'Orne, c'est la seule chance pour la gauche de peut-être faire basculer cette circonscription.

Yves Goasdoué l'affirme: contraint par le calendrier national, il déclare sa candidature maintenant, mais il n'entrera en campagne qu'au printemps prochain.

Ecoutez ci-dessous son interview: