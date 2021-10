Caen. Déséquilibre régional : "Nous voulons créer une grande métropole normande"

André Festou, président de la CPME du Calvados et membre du collectif "Nous sommes Guillaume", était l'invité de Tendance Ouest jeudi 15 février 2018. Le collectif s'inquiète d'un déséquilibre régional entre Caen et Rouen et propose la création d'une grande métropole normande.