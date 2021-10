Gruchet-le-Valasse. Le salon du mariage et de la fête ce weekend à Gruchet le Valasse

En cette période de Saint Valentin l'association Collectif Cérémonie propose la 3ème édition du Salon du Mariage et de la Fête de l'Abbaye du Valasse les 17 et 18 février. Tout le weekend des démonstrations, ateliers et échanges avec différents intervenants. La Saint Valentin joue les prolongations à Gruchet le Valasse.

Une vision plus précise sur cet événement avec Tony De Caldas, président de l'association Collectif Cérémonie :

Tony De Caldas, président de l'association Impossible de lire le son.

Rendez-vous donc ce weekend à l'Abbaye du Valasse à Gruchet le Valasse de 10h - 19h. À noter qu'en plus des défilés, une nocturne se tient ce samedi 17 février avec, dès 20h un feu d'artifice tiré depuis le parc de l'Abbaye, suivi de l'élection de Miss Valasse à 21h.

Retrouvez l'ensemble des renseignements sur la page Facebook Salon du mariage et de la fête - Abbaye du Valasse.

A LIRE AUSSI.

Caux vallée de Seine : en 2018, des cours de cuisine et des ateliers à l'Abbaye du Valasse

Seine-Maritime : le spectacle Equinandra atteint les 250 000 visiteurs

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

10e forum des métiers à l'Abbaye du Valasse en Seine-Maritime

Caux Seine Agglo lance un plan numérique