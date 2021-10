Rouen. Disparition inquiétante à Rouen : appel à témoins pour retrouver Jordan, 21 ans

La police nationale a lancé l'alerte via les réseaux sociaux. Jordan Delauney, un jeune homme de 21 ans a quitté le domicile de ses parents à Rouen (Seine-Maritime), samedi 10 février avant 17h30, et n'a plus été vu depuis.

Il a les cheveux châtains, les yeux bleus, mesure 1,70 m et est de corpulence forte. Il portait une doudoune noire, un bonne bleu et un jean.

[#AppelàTémoins] Disparition inquiétante d'un homme de 21 ans à @Rouen

Merci de RT pour aider la Sûreté Départementale @PoliceNat76 pic.twitter.com/MbJyrCT1Se — Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 14, 2018

Selon la police, Jordan aurait des tendances suicidaires après une rupture difficile. Il pourrait se trouver en Seine-Maritime ou dans le Gard, où réside désormais son ex-compagne. Si vous pensez détenir des informations, contactez le commissariat de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

