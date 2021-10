Rouen. [photos] Les équipes seinomarines sont parties pour le 4L Trophy

Huit en 2014, 15 en 2017... et seulement 13 en 2018 ! Le record de participants n'aura pas été battu cette année mais les pilotes sont plus motivés que jamais. Le mardi 13 février 2018, avant même que le soleil ne se soit levé, les équipages seinomarins participants au 4L Trophy s'étaient donné rendez-vous pour partir ensemble en direction du point de départ du célèbre rallye humanitaire.

Avant de prendre la direction de Marrakech, au Maroc, le but de se petit rassemblement était de motiver les troupes avant 10 jours et 6000km de voyage. Le vrai départ sera donné le jeudi 15 février 2018, à Biarritz, où pas loin de 2900 participants issus de plus de 1460 écoles sont attendus.