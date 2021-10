Caen. [Les Normands conquérants] La boxe made in "la Team Beaussire"

Maxime "le Conquérant" Beaussire porte bien son nom de ring. Le Normand va essayer de conserver sa ceinture de l'Union Européenne de Boxe, remportée en novembre dernier à Calais, le samedi 24 février 2018, lors d'un gala de boxe au Zénith de Caen (Calvados). Ce véritable show est organisé par la "Team DN Challenge" dont fait partie Maxime Beaussire. "Sans cette équipe qui est bien structurée rien ne serait possible", explique le Conquérant.

Promotion et organisation d'événements

DN Challenge a été créée en mars 2016 à Deauville-Trouville, par le promoteur et ancien boxeur professionnel Davide Nicotra. La structure intervient à deux niveaux pour porter le champion vers les meilleurs titres. "Il y a l'aspect promotion, explique Davide, il faut s'occuper et gérer la carrière des boxeurs. Faire en sorte qu'ils gagnent leur vie et s'occuper de leurs images". Cela passe par les sponsors, la diffusion des combats sur des chaînes de télévision, comme le gala du 24 février, qui sera en partie retransmis par l'Équipe TV.

Le second levier est celui de l'organisation pure et dure. "La location de salle pour les galas, la promotion des événements, proposer des spectacles clé en main aux communes et départements qui accueillent les shows". L'organisation d'un combat "coûte très cher pour les promoteurs, ajoute-t-il, la fédération ne nous aide pas financièrement, donc c'est à nous d'aller trouver des partenaires et de payer des plateaux qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros".

Une salle de boxe à Deauville

Pour les boxeurs membres de cette "team", c'est l'occasion de réaliser des combats de haut niveau, dans de belles salles. "Nous avons un contrat d'exclusivité avec le groupe Barrière à Deauville et Trouville, donc pour l'instant, nous allons continuer à organiser des galas en Normandie", explique Davide Nicotra.

DN Challenge a, par ailleurs, décidé de monter une salle de boxe à Deauville, qui devrait ouvrir cet été. "Elle sera ouverte au grand public, avec énormément de créneaux horaires pour pratiquer la boxe loisir". Des créneaux particuliers seront mis en place pour les boxeurs de la team DN Challenge "pour qu'ils puissent s'entraîner dans des conditions optimales".

