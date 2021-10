Caen. Bonne table : Le Comptoir, un nouveau restaurant à retenir à Caen

L'entrée n'est pas encore dotée d'enseigne digne de ce nom mais à peine la porte franchie, tout nous séduit au Comptoir, nouveau bistrot installé à deux pas de la place Saint-Sauveur : murs en pierre de Caen et joli bar à longer avant d'entrer dans une petite salle de restaurant, décorée façon cocooning.

100 % fait maison

La cuisine est ouverte sur la salle, ce qui nous permet de discuter avec la chef qui nous présente, tout sourire, la carte du jour. Au choix, trois plats qui tournent tous les jours. Toujours un burger - ce sera poulet mariné, chèvre, miel et tomates confites aujourd'hui - mais aussi une "Buddha Bowl" pour les gourmands plus branchés tendance healthy. Celle du jour est à base de choux rouge, boulgour, courgette, carotte, lentille et truite fumée. Troisième option, un plat qui varie sur l'humeur de la cuisinière, une "tarte du soleil" aux courgettes, poivrons, aubergines et feta par exemple.

Une jolie carte des vins - Le Comptoir fait aussi bar, et propose à l'heure de l'apéro d'appétissantes tapas servies dans des petits bocaux - permet d'accompagner le repas. En dessert, on se laisse facilement tenter par la ribambelle de pâtisseries, proposées, aussi bien sûr, à l'heure du goûter. Notre petit coup de cœur : le cheesecake, léger et agrémenté d'une pointe de citron juste comme il faut !

À noter : le restaurant dispose à l'arrière d'une belle terrasse. On a hâte d'être à l'été pour pouvoir en profiter !

Pratique. 3 rue Saint-Sauveur. Ouvert de midi à 1h. Tél.02 31 38 53 40

