Ouverture du procès d'un Ouzbek pour l'attentat au camion-bélier de Stockholm en 2017

Rakhmat Akilov avait prêté allégeance au groupe État islamique (EI) la veille de la tragédie, mais l'organisation jihadiste n'a jamais émis de revendication.

Il a été introduit menotté dans une salle sécurisée du tribunal de Stockholm, portant veste polaire et pantalon verts, cheveux courts, le visage ceint d'une barbe, accompagné de son avocat, Johan Eriksson, un ténor du barreau.

Rakhmat Akilov, qui avait été débouté de sa demande d'asile en 2016, avait lancé un camion de livraison sur la foule d'une rue piétonne et commerçante très fréquentée de Stockholm, à une heure de forte affluence, le vendredi 7 avril 2017.

Trois Suédoises dont une fillette de 11 ans, ainsi qu'un Britannique de 41 ans et une Belge de 31 ans avaient été tués et dix autres passants blessés.

Selon l'acte d'accusation, son intention était de "contraindre la Suède à mettre fin à ses activités de formation au sein de la coalition internationale contre l'Etat islamique en Irak".

L'homme avait eu plusieurs contacts téléphoniques, sur des messageries cryptées, avant, pendant et après l'attentat avec des personnes officiellement non identifiées, mais il est le seul mis en cause par la justice suédoise dans ce dossier.

Le ministère public a requis la prison à vie à son encontre pour acte terroriste et tentative d'acte terroriste.

Le camion utilisé pour l'attaque avait fini sa course dans la vitrine d'un grand magasin après avoir fauché une vingtaine de personnes dont le procureur Hans Ihrman a égrené les noms mardi matin, à l'ouverture de l'audience.

Akilov avait fait détoner une charge explosive composée de cinq bouteilles de gaz et de clous dans la cabine du véhicule. Il avait pensé mourir dans la déflagration mais le dispositif n'avait provoqué que des dégâts matériels.

Il s'était ensuite engouffré dans une station de métro pour être arrêté quelques heures plus tard au nord de Stockholm. Il avait reconnu les faits lors de sa garde à vue.

