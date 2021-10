Dozulé. A13 : collision entre deux poids lourds, trois blessés

Une collision entre deux poids lourds s'est produite mardi 13 février 2018 dans le sens Caen-Paris à hauteur des Authieux-sur Calonne, à l'est de Pont-l'Évêque (Calvados), aux alentours de 6h20. Le bilan définitif fait état de trois blessés légers.

Trois kilomètres de ralentissement

La victime la plus sérieusement touchée est un homme d'une cinquantaine d'années qui a dû être désincarcéré. Il se trouvait avec sa fillette de 11 ans, qui dormait dans la couchette et qui est plus légèrement blessée.

Dans l'autre véhicule impliqué, un camion benne, un quinquagénaire a également été pris en charge avec de légères blessures. Les trois blessés légers ont été transférés vers les hôpitaux de Lisieux et Criqueboeuf.

40 tonnes de cailloux renversées

Dans ce second camion benne se trouvaient 40 tonnes de cailloux. Le chargement s'est renversé sur la voix sur environ 200 mètres. La circulation se fait sur une seule voie à cet endroit pour permettre notamment l'intervention des secours.

Les automobilistes sont contraints de rouler au ralenti. À 8h, trois kilomètres de ralentissement étaient enregistrés. La situation devrait être rétablie d'ici 11h - 11h30.

