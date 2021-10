Succession disputée de Johnny Hallyday : sa veuve Laeticia exprime son "écoeurement"

Laura Smet et son demi-frère David Hallyday vont contester en justice le testament de leur père, qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à Laeticia. Cette dernière se dit pour autant "sereine" et déterminée à "faire respecter le travail et la mémoire de son mari", selon un communiqué transmis à l'AFP.

