Caen. Football (Ligue 1) : un arbitre suisse pour Caen-Rennes ! 

L'annonce a été faite ce lundi après midi 12 février 2018 par la Ligue de Football Professionnel, la rencontre Caen-Rennes comptant pour la 26e journée de Ligue 1 sera arbitrée par Sandro Schärer, un arbitre suisse.

Dans le cadre d'un échange international inédit en arbitrage entre la Fédération Française de Football et son homologue de Suisse, le match entre caennais et rennais sera arbitré par les officiels FIFA suisses Sandro Schärer (29 ans), arbitre central, Bekim Zogaj et Stéphane De Almeida, assistants.

Echange entre arbitres français et suisse

Il s'agit d'une première en arbitrage entre la Fédération Française de Football (FFF) et l'Association Suisse de Football (ASF).

Dans le cadre d'un accord entre les deux fédérations, l'arbitre international français Jérôme Brisard officiera lui lors du match entre le FC Bâle et le FC Saint-Gall 1879 de la Super League suisse, samedi 17 février. Il sera assisté des ses compatriotes Benjamin Pages et Cyril Mugnier.

Le match Caen-Rennes aura lieu ce samedi soir 17 février à partir de 20h, au stade Michel-d'Ornano.

A LIRE AUSSI.

L'histoire est en marche pour l'arbitrage vidéo dans le football

Discipline: l'arbitre tacleur devant ses juges

Nantes-PSG: "l'arbitre-tacleur" Tony Chapron mis hors-jeu