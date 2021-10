The Killers revient avec un single bien rock façon Far West! Quand le rock se marie à la country pour un titre de Noël avec tout le talent des Killers ça donne donc "The Cowboys Christmas Ball".



La chanson est extraite d'un EP 6 titres de The Killers à but caritatif, œuvrant pour la prévention contre le Sida.



Une vidéo divertissante qui associe le Far West à l'ambiance de Noël pour un résultat décalé.