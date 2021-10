Hors Normandie. Mariah Carey dévoile un nouveau titre féerique pour le film “L'étoile de Noël”

Elle fait sans doute partie des artistes les plus écoutées lors des fêtes chaque hiver; un de ses titres revient régulièrement pendant cette période: “All I want for Christmas is you”.

Mariah Carey endosse une nouvelle fois le costume et revient chanter cette fois-ci dans le film d'animation “L'étoile de Noël” (The star en VO). Cette merveilleuse balade vous rappellera surement quelques anciens morceaux du répertoire de la diva, un mélange d'émotions, de magie et surtout d'une bonne dose de bonne humeur pour vous faire oublier le froid.

Dans ce domaine Mariah Carey nous fait clairement fondre comme neige au soleil. Découvrez The Star!

On le sait Mariah Carey aime cette fête, elle va d'ailleurs enchaîner de nombreux concerts dans les semaines à venir avec une escale dans l'hexagone à Paris à l'AccordHotels Arena le 9 Décembre prochain.

Avant de la voir en live vous pourrez déjà l'entendre dans “L'étoile de Noël” attendu le 15 Novembre 2017 au cinéma. C'est toute la famille qui est conviée à suivre les aventures d'un petit âne qui cherche à s'échapper de son quotidien. D'autres animaux l'épaule au cours de cette histoire évoquant le premier Noël. Le cadeau s'annonce déjà magique.

La bande-annonce française de “L'étoile de Noël”:

