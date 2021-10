Hors Normandie. Noël, c'est aussi le cadeau de l'espérance ?

Noël ou "le cadeau dans tous ses états" Impossible de lire le son.

Les invités de l'émission de Tendance confidences abordent le thème de Noël sous deux angles : le cadeau de la solidarité avec Philippe Baudassé (cadre au SAMU social) et le sens chrétien de Noël avec le Jésuite Bernard Sesbouë.

L'argumentaire du livre du Père Bernard Sesbouë : Jésus. Voici l'Homme. (Éditions Salvator).

La foi chrétienne nous dit que Dieu s'est fait homme pour entrer en relation d'amitié avec nous. Jésus est cet homme qui a cherché à se faire reconnaître comme Dieu dans son humanité. Il ne suffisait pas pour cela qu'il fût un vrai homme, partageant tout de notre condition humaine, il fallait qu'il fût aussi un homme vrai. Nous n'aurions pas pu le reconnaître dans sa véritable identité s'il s'était montré homme dans une médiocrité banale. Nous savons qu'il fut un homme rayonnant, on l'a même accusé d'être un séducteur. Il a pu oser cette parole : " Qui de vous me convaincra de pécher ? ", alors que ses adversaires étaient à l'affût pour le prendre en faute sur des détails de l'observation de la loi. Il s'agit ici de décrire le comportement humain de Jésus pour en montrer l'excellence unique. Jésus réalise parfaitement la vocation de l'homme, et à travers l'homme il se révèle comme le Fils de Dieu.

Jésuite, le père Bernard Sesboüé est un des grands théologiens contemporains, professeur émérite au Centre Sèvres à Paris. Auteur de livres faisant la part belle à la recherche fondamentale (comme son Histoire des dogmes, Desclée), mais également de livres plus vulgarisés (comme Jésus-Christ, Seigneur et Fils de Dieu), il a obtenu le Prix des libraires religieux pour son livre entretien avec Marc Leboucher, La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi (DDB). Son ouvrage L'homme, merveille de Dieu (Salvator, 2015) a reçu le Prix Siloé-Pèlerin.

"Jésus est cet homme qui a cherché à se faire reconnaître comme Dieu dans son humanité".

L'argumentaire du livre de Philippe Baudassé : Le cadeau dans tous ses états (Éditions du Cerf)

On les offre, et on les reçoit. Emballés, colorés, parfois enrubannés, ils sont toujours signes de festivités. Les cadeaux sont omniprésents dans notre société. Mais le plaisir d'offrir et la joie de recevoir – la joie d'offrir et le plaisir de recevoir – le sont-ils tout autant ? Rien n'est moins sûr.

Les véritables cadeaux sont ceux qui résonnent en nous pendant des années. Ils ne sont pas forcément matériels : leçon de vie ou savoir-faire dont la transmission fait encore entendre son écho au présent ; pardon reçu ou accordé dont la démarche libératrice retentit dans notre for intérieur ; témoignage d'une foi discrète,

profonde, sereine et communicative qui nous a ouverts à la spiritualité ; encouragements permettant à nos proches de donner le meilleur d'eux-mêmes… Ces pépites seront d'or, à condition de se donner les moyens d'en faire d'authentiques trésors. C'est ce que Philippe Baudassé nous enseigne dans cette enthousiasmante méditation.

L'auteur : Cadre au Samu Social de Paris et exerçant en parallèle une activité de coaching spirituel, Philippe Baudassé est également Secrétaire général d'Écritures & Spiritualités, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont récemment, au Cerf, Faire vie du deuil (2015).

