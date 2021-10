Caen. Accusés de violences ils sont relaxés faute de preuves à Caen

Deux hommes âgés de 25 et 27 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 31 janvier 2018. Ils devaient répondre de faits de violences commis le vendredi 1er décembre à Caen.

Frappé à coups de pied et de poing

Ce soir là, à Caen, deux hommes sont agressés devant un distributeur où il retirent de l'argent. Frappée à coups de pied et de poing, l'une des victimes se voit prescrire un jour d'incapacité totale de travail. Les deux agresseurs pénètrent ensuite dans le pub l'Orient express. C'est là que la police va les interpeller, formellement identifiés par les victimes.

"Nous ne nous connaissons même pas"

Mais durant l'enquête et encore à la barre, les deux prévenus nient formellement être les auteurs de l'agression "Nous ne nous connaissons même pas. Nous n'étions pas ensemble dans le bar". Si l'un d'eux a déjà été condamné pour conduite alcoolisée, le parcours judiciaire de l'autre est bien difficile à retracer. Des jugements pour violences et détention de stupéfiants, émanant des tribunaux de la Manche et des Pyrénéens atlantiques figurent dans un casier judiciaire qui n'est peut-être pas le sien.

Culpabilité pour le procureur, doute pour le tribunal

Pour le procureur leur culpabilité ne fait aucun doute, les victimes étant formelles. Il requiert une amende et une peine de travaux d'intérêt général. Pourtant, faute de preuves suffisantes, le tribunal prononce la relaxe.