Sotteville-lès-Rouen. Des travaux à Sotteville-lès-Rouen, place de l'hôtel de ville, la circulation perturbée

Ces travaux sont un préalable indispensable au réaménagement de la place qui se prépare. Il s'agit de renouveler les réseaux concessionnaires, assainissement, électricité haute et basse tension et eau potable. Le chantier qui débute lundi 12 février 2018 doit durer 4 mois.

Des modifications pour la circulation et le stationnement

Le calendrier prévisionnel des travaux. - Métropole Rouen Normandie

La circulation et le stationnement sont modifiés pendant toute la durée du chantier. Une lettre d'information et un plan ont été diffusés aux riverains et aux commerçants. Un point d'affichage doit également être mis en place, en face de la maison de la presse.

