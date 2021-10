Le-Havre. Pont de Normandie : manifestation des pêcheurs et des chasseurs

Mobilisation de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) samedi 10 février 2018 dans la matinée et de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime dans l'après-midi. Pêcheurs et chasseurs se sont donné rendez-vous au pied du pont de Normandie côté Seine-Maritime pour des distributions de tract. Il ne devrait pas y avoir de blocage mais un ralentissement du trafic est à prévoir entre 10h et 19h.

Les pêcheurs contre l'interdiction de la pêche au bar

Les pêcheurs veulent pouvoir continuer à pêcher le bar. La commission Européenne a interdit cette pêche depuis le 1er janvier 2018 (cela ne concerne pas les pêcheurs professionnels) estimant que les réserves de bars étaient trop basses. Ce que réfute la FNPPSF. Écoutez Patrick Gobbé, le secrétaire de la section havraise de la FNPPSF :

Le bar interdit à la pêche en 2018. Impossible de lire le son.

Les pêcheurs demandent un quota de pêche pour le bar en attendant l'avis du Conseil international d'exploitation en mer. Une instance qui n'a pas encore donné de recommandation pour l'année 2018.

Les chasseurs contre l'interdiction de la chasse aux oies en février

La fédération des chasseurs de Seine-Maritime estime que le ministère de l'écologie devrait accorder une dérogation pour chasser les oies en février, ce que refuse pour l'heure le ministre Nicolas Hulot. Pour les chasseurs, cette interdiction en février s'avère tout à fait incompréhensible vu l'importance des effectifs en Europe et les dégâts qu'elles causent aux cultures.

