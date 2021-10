Rouen. Football : déplacement important à Nancy pour Quevilly Rouen Métropole

Battus par Châteauroux (1-0) lors de la dernière journée, c'est un nouveau match capital pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui se déplacent à Nancy pour le compte de la 25ème journée de Domino's Ligue 2 le vendredi 9 février 2018 à partir de 20h.

Si les Quevillo-Rouennais sont toujours à la 19ème place du classement, les joueurs de Nancy ne sont pas au mieux puisqu'ils occupent actuellement la 17ème place, soit la première non relégable, avec six points d'avance sur les Normands.

Reprendre la place de barragiste

Mais les espoirs restent permis pour les joueurs de Manu Da Costa qui avaient remporté leur première victoire de la saison lors de la 7ème journée sur la pelouse du Mans face à ces mêmes Nancéiens sur le score de 2-0. Surtout, les Rouges et Jaunes sont ne forme à l'extérieur et restent sur quatre matches sans défaite hors de leurs bases (deux victoires et deux nuls)

L'équation est donc simple pour les Normands qui doivent s''imposer pour prendre des points essentiels en vue du maintien et tenter de reprendre la place de barragiste à Bourg-en-Bresse.

