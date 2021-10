Caen. Le Studio Pâtisserie à Caen : nouveau repère pour les tartes sucrées

Elle a appris des meilleurs. Diane De Schrevel propose depuis le début de l'année 2017 dans son Studio Patisserie à Caen (Calvados), des tartes que les clients gourmands ont commandé en ligne.

A chaque saison sa tarte !

Grâce à son savoir-faire, acquis à l'école Ferrandi et mis en pratique au Palais de l'Elysée et chez Alban Guilmet à Caen, Diane propose des tartes sucrées à base de produits frais sélectionnés sur les marchés de Caen. "Mes tartes suivent les saisons", explique-t-elle. Si la collection hiver offre des notes gourmandes de caramel, la collection printemps mettra en avant la fraicheur des fruits exotiques et des fraises.

Sur son site internet, les clients commandent directement la tarte de leur choix et viennent la récupérer à l'atelier de Diane. Anniversaires, inaugurations, le Studio Pâtisserie s'adapte à la demande. Diane De Schrevel propose, depuis quelques jours, ses délicieuses tartes à la carte des desserts du restaurant La Buona Tavola à Caen. Un partenariat qui permet à Diane de faire découvrir ses tartes.

Pratique. 22 rue de Calix. 06 49 79 71 95. www.le-studio-patisserie.com