Lillebonne. Neige : un phénomène localisé en Seine-Maritime [vos photos]

La neige n'a pas épargné la Normandie, mercredi 7 février 2018. La Seine-Maritime non plus, bien que seuls quelques endroits du territoire départemental aient été touchés : le secteur de Bolbec, Gruchet le Valasse et Lillebonne a été le plus impacté.

• Lire aussi. La Manche en partie sous la neige [vos photos]



Au nord de cette zone, les communes de Trouville-Alliquerville et Ourville en Caux n'ont pas non plus été épargnées. Dans cette dernière, jusqu'à 10 centimètres de poudreuse ont été comptabilisés selon des auditeurs de Tendance Ouest.

• Lire aussi. L'Orne sous la neige [vos photos]



Sur la page Facebook de Tendance Ouest, nombreux ont été ceux à partager leurs photos. Certains ont même réalisé de jolis bonhommes de neige. Photos à découvrir ci-dessous !

A LIRE AUSSI.

La Seine est en crue dans l'agglomération de Rouen [photos et vidéo]

Première vague de neige : le Cotentin et l'Orne touchés