Colombelles : les 100 ans du Plateau, ça se fête

Les trois associations destinées à l’animation de cet ancien secteur ouvrier réparti sur les communes de Giberville, Mondeville et Colombelles, s’activent depuis plusieurs semaines déjà pour organiser concerts, expositions et autres feux d’artifices le 23 juin prochain.

Le quartier des sidérurgistes

“L’histoire du Plateau est directement liée à celle de la Société métallurgique de Normandie, ouverte en 1917 et fermée en 1993, et qui employa jusqu’à 7 000 personnes au plus fort de son activité”, rappelle Bertrand Havard, adjoint à la mairie de Mondeville “Ce quartier appartient au patrimoine de la vie sociale et il est donc normal de le préserver et de le valoriser”, ajoute-t-il. “C’est avant tout un devoir de mémoire pour les anciens sidérurgistes que nous sommes”, indique pour sa part André Vromet de l’association Les locataires du plateau.