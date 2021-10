Caen. Cinq identités différentes pour un trafiquant de stupéfiants à Caen

Ibrahim Abdelaziz, âgé de 20 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour usage illicite et cession de stupéfiants. Les faits remontent à octobre 2017 dans l'agglomération. Le jeune homme ne s'est pas présenté à l'audience du mardi 6 février 2018.

Cinq condamnations, cinq identités différentes

Interpellé, l'individu reconnaît avoir vendu trois sachets de résine de cannabis qu'il avait dissimulé dans son caleçon. Installé en France, depuis 2014, ce jeune Mauritanien n'a jamais fait de demande de permis de séjour, désirant quitter le territoire mais "n'en ayant pas les moyens".

A la lecture de son casier judiciaire, cinq mentions correspondent à cinq identités différentes apparaissent (vol avec violence, abus de confiance, port d'arme, conduite sous stupéfiants, sous alcool, recel de bien... et évidemment refus de se soumettre aux relevés signalétiques). Il a déjà connu l'incarcération.

Le ministère public, sans grande illusion sur une sixième identité possible, requiert six mois de prison ferme. Il écope de six mois de prison ferme et de dix ans d'interdiction de territoire.

