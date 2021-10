800 m de chemin interdit sème la discorde à Athis de l'Orne

800 mètres d’ un chemin d’une trentaine de kilomètres sèment la discorde à Athis de l’ Orne. Randonneurs, amateurs de quad et de trial y sont désormais interdits par un arrêté du maire, qui évoque des problèmes de sécurité mais aussi des nuisances sonores .... Hier soir, une centaine de randonneurs et autres amateurs de quads et motos tout terrain se sont rassemblés devant la mairie ou se déroulait un conseil municipal. Le Maire, ouvert au dialogue, va réunir une table ronde en tout début d’année.