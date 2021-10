Vire. Saint-Valentin : elle crée un site de rencontre 100% normand

Stone & Charden le chantaient, Maryline Moisan, conseillère matrimoniale à Vassy (Calvados) depuis 7 ans, entend bien en faire une réalité : l'amour made in Normandie a désormais son site Internet. Lancé mercredi 14 février 2018 à l'occasion de la Saint Valentin, "Amour normand" est une plateforme de rencontre pas comme les autres.

Des événements pour faciliter les rencontres

"Je veux vraiment jouer la carte de la proximité, explique Marilyne. Je veux que les rencontres restent à portée de main, que les gens n'aient pas besoin de faire 300 kilomètres pour rencontrer quelqu'un. Et rien qu'avec les Normands, je vais avoir pas mal de travail", sourit-elle. L'idée est aussi de pouvoir être là si besoin pour coacher les utilisateurs.

Et en plus de proposer différents profils, elle prévoit d'organiser des éventements pour provoquer les rencontres. Un voyage en petit groupe, une sortie au Mont Saint Michel ou soirée pizza entre célibataires, le but est "non seulement de donner une chance de rencontrer l'amour mais aussi de sortir de la solitude et de créer des amitiés." Chaque membre pourra même, après validation par Maryline, créer lui-même son propre événement.

Sa devise ? "Sortir du virtuel pour passer à la réalité", et aussi "toucher toutes les populations, des plus jeunes au mois jeunes." Et comme aujourd'hui, tous ces publics se baladent sur Internet, elle décide "de vivre avec son temps" pour faciliter les rencontres.

