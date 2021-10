Caen. Hockey sur glace : les Drakkars prêts à glisser jusqu'aux play-offs

C'est une fin de saison brûlante qui attend les Drakkars de Caen (Calvados) ainsi que leurs concurrents pour la qualification en play-offs de Division 1. Cergy-Pontoise, 5 points derrière, qui se présente à la patinoire de Caen la Mer ce samedi 10 février 2018 pourrait être pratiquement hors course en cas de victoire normande. Quoiqu'il en soit, le mot d'ordre des 5 journées restantes sera se qualifier pour les play-offs le plus rapidement possible et ensuite se préparer pour la deuxième phase du championnat.

"Plus de questions à se poser"

Mercredi 14 février Caen se rendra à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), rien d'insurmontable pour les Caennais qui continuent d'afficher leur confiance retrouvée match après match. En témoignent les performances de Scott Brannon, très peu décisif en début de saison qui culmine désormais à 9 buts et 5 assistances. "On est dans la dernière ligne droite, il n'y a plus de questions à se poser il faut jouer match après match comme si on était en play-offs, mais avec un seul match par semaine" prévient Luc Chauvel, convaincu des qualités de son équipe.

