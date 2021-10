Tariq Ramadan mis en examen pour viols et incarcéré

Visé par deux plaintes pour des faits qui auraient été commis en France en 2009 et 2012, il a été mis en examen pour viol et viol sur personne vulnérable, a indiqué cette source. L'islamologue suisse a demandé qu'un éventuel placement en détention provisoire, requis par le parquet, fasse l'objet d'un débat ultérieur entre le juge des libertés et de la détention (JLD) et sa défense. Dans l'attente de ce débat qui doit avoir lieu dans les quatre jours, il a été incarcéré, a ajouté la même source.

