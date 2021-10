Huit détenus comparaissaient pour violence en réunion après avoir frappé et aspergé d'urine et d'eau de javel un autre détenu. Une vengeance contre cet homme qui selon eux brutalisait son compagnon de cellule. Quatre prévenus ont écopés de 5 et 6 mois de prison ferme, deux à deux mois de prison. Les deux derniers n'ont pas été considérés responsables.