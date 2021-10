Au tribunal : violences à Cuverville, quel joyeux Noël en famille !

Après trois verres de whisky, et deux verres de vin rouge, le père de la fillette lance une plaisanterie à sa belle-sœur, qui le gifle. Le beau-père se jette sur son gendre, lui donne un "coup de boule", avant de le jeter dehors, en simple tee-shirt. Le gendre, énervé, veut absolument récupérer son blouson et lance des cailloux sur la porte d'entrée et les baies vitrées qui ont été fermées. Lorsque la brigade anti-criminalité arrive dans le lotissement vers 1h15 du matin, l'individu est encore dans le jardin de la maison, le visage tuméfié et les mains blessées.

Comprenant qu'il sera le seul à être interpellé, il résiste au menottage, sans porter toutefois de coups puis termine son réveillon en garde à vue.

A l'audience correctionnelle du jeudi 2 mai, le jeune père regrette les faits. Il a déjà intégralement remboursé son beau-père de tous les dégâts : 1 000 €. Il ajoute : "Avec ma femme, on a recollé les bouts".

Le prévenu a été condamné à 500 € d'amende avec sursis. Il devra aussi 100 € de dommages et intérêts à chaque policier.