Festival. Graines de Mots de retour à Bayeux

C'est un rendez-vous très attendu : le festival Graines de Mots animera à nouveau Bayeux (Calvados) avec 27 rendez vous du mercredi 14 au dimanche 25 février 2018. Petits et grands profiteront d'un programme toujours aussi varié et hauts en couleurs. Le festival fera la part belle au théâtre, à l'humour, à la chanson et au spectacle.

Des découvertes régionales à des artistes de renommée nationale !

Le festival a toujours à cœur de faire découvrir des artistes régionaux et accueillera pendant deux jours des compagnies et des groupes locaux, neuf au total.

Graines de Mots mettra aussi cette année en lumière la Belgique avec pas moins de quatre spectacles venus du plat pays dont le spectacle détonant Fight Night. Un programme à nouveau riche et à découvrir en famille. Attention, certains spectacles sont déjà complets !

Pratique. Du mercredi 14 au dimanche 25 février. Tarifs de 5 à 25€.Infos au 02 31 92 03 30