Lisieux. [Insolite] L'étalon de la reine d'Angleterre dans un haras du Calvados

La reine d'Angleterre a choisi le meilleur haras pour son étalon préféré. Recorder, c'est son nom, est arrivé au haras de Montfort & Préaux à Meulles au sud de Lisieux (Calvados) au début du mois de novembre 2017. "C'est une satisfaction et un honneur, a réagi le propriétaire du haras, Sylvain Vidal, la reine avait plusieurs haras de sélectionnés en France et nous sommes tombés en haut de la liste".

C'est Elisabeth II qui a élevé le cheval et qui est très attachée à son étalon

Dans ce haras, le pur-sang de quatre ans, ancien champion de course, va pouvoir commencer sa carrière de reproducteur. "Ce qui compte c'est de saillir une quantité importante de juments pour produire des cracks, à savoir des favoris pour la course", continue le propriétaire. Si la première production est bonne, le prix de saillie augmentera. Pour l'instant, il est fixé à 6 000 €.

Un très bon pedigree

La saison de monte commence le 15 février mais le haras a déjà 130 réservations de saillies, "ce qui est un nombre vraiment important pour un jeune étalon". Il y a bien évidemment l'effet reine d'Angleterre mais surtout Recorder a un très bon pedigree. "Son père Galileo est un grand champion, sa mère était elle-même une très bonne jument de course et surtout c'est Elisabeth II qui a élevé le cheval et qui est très attachée à son étalon".

