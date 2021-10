Mondeville. Meeting de Mondeville : le handisport à l'honneur

Une grande nouveauté pour la quinzième édition du meeting de Mondeville : une épreuve handisport. Les athlètes paralympiques vont s'affronter sur une épreuve, le 60m. Chez les Français, le "Guépard Blanc", alias Timothée Adolphe, sera sur la ligne de départ. Multiple champion de France et double médaillé au championnat du monde sur les épreuves de sprint en déficience visuelle, le Français est certainement l'homme à battre de la soirée.

Une course de haut niveau

Opposé à lui sur la ligne de départ, Tresor Makunda, l'autre français pour sa part médaillé du 100 mètres aux Jeux Paralympiques de Pékin.IL est malvoyant depuis l'âge de 3 ans.

Une autre pépite française sera à leurs côtés, Clavel Kayitaré. Double médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques d'Athènes et médaillé d'or aux championnats d'Europe de 2014 sur le 100 mètres et 200 mètres, cela promet une course de très haut niveau.