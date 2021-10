Colombelles. Immobilier : réaliser un bilan énergétique pour consommer moins

Le confort et des économies. C'est ce que recherchent la plupart des gens dans leur habitation et pour optimiser ces deux catégories, un bilan énergétique est souvent nécessaire. L'Agence pour l'économie d'énergie située dans la ZAC Lazzaro à Colombelles (Calvados), propose des bilans gratuits. "On détermine les points forts et les points faibles d'une habitation lors d'une étude complète", explique Malek Lamri, le gérant de la société. L'étude va prendre en compte l'orientation du bâtiment, la nature et l'épaisseur des isolants thermiques, la qualité des vitrages et la performance des installations de chauffage. Une toiture et des murs mal isolés sont respectivement responsables de jusqu'à 30 % et 25 % des déperditions de chaleur d'un logement.

Isolation vétuste et mode de chauffage

À l'issue de cette étude, une étiquette indiquant la consommation d'énergie, de A, pour les maisons les plus économes en énergie à G pour les plus énergivores, est établie ainsi qu'une liste des recommandations. "En général les points faibles d'une maison, là où il y a le plus de perte d'énergie, ce sont une isolation vétuste et le mode de chauffage, continue Malek Lamri, une isolation vétuste c'est 30 % de chauffage en plus et donc 30 % d'économie en moins". Les points essentiels à regarder sont bien évidemment l'isolation des murs, des combles et du sol.