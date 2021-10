Hors Normandie. HIT QUIZ : Gagnez votre enceinte intelligente à commande vocale "Google Home"

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février, jouez au HIT QUIZ avec Romain. Le meilleur candidat de la semaine, le champion, remporte une enceinte intelligente à commande vocale "Google Home", d'une valeur de 149,00 €.



"OK Google..."

Google Home est une enceinte à commande vocale qui fonctionne avec l'Assistant Google. Posez-lui des questions et donnez-lui des choses à faire : elle a été conçue spécialement pour vous aider. Il suffit de commencer votre phrase par "Ok Google".









- "Ok Google, comment dit on merci en Allemand ?"

- "Ok Google, mon train est-il à l'heure ?"

- "Ok Google, quelle heure est-il à Tokyo ?"

- "Ok Google, à quelle heure est mon premier rendez-vous ce matin ?"

- "Ok Google, ajoute Mozzarella sur ma liste de courses"

- "Ok Google, ferme le portail et allume la lumière extérieure"

- "Ok Google, fais moi écouter Tendance Ouest !"

... Tout est possible ou presque avec cette enceinte intelligente à commande vocale.

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, écoutez Tendance Ouest tous les soirs entre 16h et 20h dans l'AfterWork avec Romain, inscrivez vous, et répondez à un maximum de questions en 45 secondes. Si vendredi 2 février vous êtes le candidat à avoir marqué le plus de points dans la semaine, vous gagnerez votre Google Home !

Bonne Chance !

