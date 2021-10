Caen. Démantèlement d'un réseau de prostitution en Normandie

En fin d'année 2017 un réseau de prostitution recouvrant les villes de Caen et Lisieux (Calvados) Saint-Lô et Cherbourg (Manche) est démantelé en Normandie. Trois hommes et une femme ont comparu jeudi 25 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen.