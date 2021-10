Délinquance : les chiffres dans le Calvados pour octobre

Dans l'actualité institutionnelle, les chiffres sur la délinquance dans le Calvados viennent de tombés. S'ils sont en hause en octobre par rapport à septembre, ils restent orientés à la baisse sur un an.Entre septembre et octobre derniers, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de 0,96 %, et de + 8,5 % pour les atteintes aux biens. Les faits d'escroqueries et infractions économiques et financières sont en revanche en baisse de 24,77 %.