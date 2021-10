Lisieux. Classement : trois villes de Normandie parmi "les plus chiantes" de France

Le site Internet Topito, spécialisé dans les listes et classements, souvent drôles et insolites, a publié mardi 16 janvier 2018 un Top 15 des villes en France " celles où on s'ennuie à mort". Rien que ça !

Dieppe, Le Havre et Lisieux

Cholet (Maine-et-Loire) arrive en pole position et, surprise : trois villes en Normandie y apparaissent. Il s'agit de Dieppe (Seine-Maritime, 11e), Le Havre (Seine-Maritime, 10e) et Lisieux (Calvados, 9e). Pour expliquer son classement, Topito indique avoir demandé aux internautes de départager des villes qui sentent "l'ennui, la tristesse et le gris" au travers d'une "battle".

Un classement donc à prendre avec beaucoup de légèreté. "Vous pouvez encore voter pour changer le cours des choses.", précise Topito sur son site.

